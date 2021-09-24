الأرجنتين.. مسيرة داعمة للأسرى الفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية لدعم المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الموجودين داخل السجون الإسرائيلية.

وبحسب مراسل الأناضول، تم تنظيم المسيرة التي شارك فيها أكثر من 100 محتج بقيادة جماعات يسارية، بدعوة وجهتها الجالية الفلسطينية بالبلاد، حيث توجه المحتجون إلى مكان قريب من مقر السفارة الإسرائيلية بالعاصمة.

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية وهم يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل. كما حمل المتظاهرون ملاعق -محفور عليها العلم الفلسطيني- لإظهار دعمهم للأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من أحد السجون الإسرائيلية عن طريق حفر نفق أسفله.

وقام بعض المتظاهرين بلصق لافتات على الحواجز التي وضعتها الشرطة لمنعهم من الوصول إلى السفارة، وقد كتبوا عليها "فليذهب محتلو فلسطين إلى الجحيم"، و"الموت لإسرائيل".

وفي السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، هرب 6 أسرى فلسطينيين عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع الإسرائيلي، وأُعيد اعتقال 4 منهم يومي 10 و11 من الشهر نفسه، في حين اعتُقل آخر أسيرين، الأحد الماضي.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (بدون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.