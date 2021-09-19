رفضا للاعتقال الإداري.. 6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد إن 6 أسرى في السجون الإسرائيلية يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وأضاف النادي، في بيان، أن مجموعة من الأسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 67 يوما.

وذكر أن باقي الأسرى المضربين هم: مقداد القواسمة المضرب منذ 60 يوما، وعلاء الأعرج المضرب منذ 42 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 30 يوما، ورايق بشارات المضرب منذ 29 يومًا، وشادي أبو عكر المضرب منذ 26 يوما.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا، وذلك حتى السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان لنادي الأسير.