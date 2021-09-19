انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|إمارات عربية متحدة

بعد انتقادات أوروبية ودعوة لمقاطعة "إكسبو".. الإمارات تدافع عن سجلها الحقوقي

البرلمان الأوروبي دعا الشركات الدولية لمقاطعة إكسبو 2020 الذي ينطلق في دبي الشهر المقبل (رويترز)
البرلمان الأوروبي دعا الشركات الدولية لمقاطعة إكسبو 2020 الذي ينطلق في دبي الشهر المقبل (رويترز)
19/9/2021

انتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا للبرلمان الأوروبي يدين سجلها الحقوقي، وقالت إنه "ادعاءات وتجاهل للإنجازات الحقوقية".

وجاء في بيان صادر عن سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات: "تعرب الإمارات عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي" بشأن ملفها الحقوقي.

وأضاف: "نحن نرفض بشدة الادعاءات التي تم تناولها"، معتبرا أن القرار الأوروبي "يتجاهل بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "يكرس دستور الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية، التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وعبر موقعه الإلكتروني، نشر البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر/أيلول، قرارا يدين ما اعتبره "انتهاكات" في الإمارات انطلاقا من قضية الحقوقي المسجون حاليا أحمد منصور، مطالبا الشركات الدولية بعدم المشاركة أو الرعاية في معرض "إكسبو 2020" العالمي الذي ينطلق في دبي الشهر المقبل وينتهي في مارس/آذار 2022.

وفي مارس/آذار 2017، أوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، وسط دعوات حقوقية دولية لإطلاق سراحه.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

منظمتان حقوقيتان: تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي أحمد منصور في الإمارات

قال “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر اليوم الأربعاء إن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور من قبل سلطات الإمارات، تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه.

27/1/2021
المزيد من حريات

حقوقيون ينددون بالتضييق على الحريات بتونس والرئيس يعتبرها محاولة لتشويهه

الرئيس سعيد رد على جملة اتهامات وجهت له بتقييد حرية الإعلام والتنقل بقوله &#34;لا مساس بالحقوق والحريات&#34; (الأوروبية)

"عائلة منكوبة".. الاحتلال يحرم أما فلسطينية من الاجتماع بأبنائها منذ 20 عاما

فوزية الفسفوس وبعض أحفادها الذين اعتقل الاحتلال آباءهم (الجزيرة)

وصفته بالبطل.. صحفية إسرائيلية تمجّد زكريا الزبيدي وفيسبوك يحظرها

ضباط شرطة إسرائيليون يطوّقون زكريا الزبيدي أثناء عرضه على محكمة الصلح في مدينة الناصرة (الأناضول)

وسط "عرقلة" المسؤولين.. 145 منظمة حقوقية تطالب ببعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار بيروت

الانفجار أحدث ضررا هائلا بالمدينة وقتل 218 شخصا على الأقل (رويترز)
الأكثر قراءة

إنياكي وليامز وقصة 200 مباراة على التوالي

منذ أبريل/نيسان 2016 لم يغب وليامز عن أي مباراة لبلباو بدوري إسبانيا (غيتي)

نيويورك تايمز: روبوت قاتل استخدم في اغتيال أكبر عالم نووي إيراني ومسؤولون أميركيون أقروا الخطة

الموقع الذي شهد اغتيال فخري زاده قرب طهران (رويترز)

حمية “تونون الفرنسية” تعد بفقدان 10 كيلوغرامات خلال أسبوعين

بعد اعتقال آخر أسيرين.. إسرائيل تعتبرها عملية محكمة وحماس تجدد تعهدها للأسرى والجهاد تحذر الاحتلال

الأسير محمد عارضة خلال مثوله مؤخرا أمام محكمة بالناصرة (الأوروبية)