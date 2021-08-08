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حريات|يمن

منظمة حقوقية: مداهمات ليلية وعصابات تمارس الاعتقال وقتل المدنيين بعدن

ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تثير سخط الجنوبيين (الجزيرة)
ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تثير سخط الجنوبيين (الجزيرة)
8/8/2021

حملت منظمة سام للحقوق والحريات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة ضد المدنيين، كما حملتها مسؤولية التدهور الأمني وتعطيل المؤسسات القضائية في المدينة.

وقالت منظمة سام إن السكان باتوا يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

وذكرت المنظمة أن من أبرز ما رصدته هو استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها الإمارات في تنفيذ اعتقالات بصورة تعسفية، طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي.

وأوضحت أن عددا منهم أُخضِع للإخفاء القسري والتعذيب وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة، حسب منظمة سام.

المصدر : الجزيرة

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