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حريات

بريطانيا.. أحكام بسجن 7 متورطين في جريمة قتل مسلمة

حكم على مطلق النار زامير رجا بالسجن 34 عاما وعلى سائق السيارة أنتوني إنيس بالسجن 33 عاما

تعود خلفية جريمة القتل إلى وجود عداء بين اثنين من مالكي متاجر إطارات السيارات (غيتي)
تعود خلفية جريمة القتل إلى وجود عداء بين اثنين من مالكي متاجر إطارات السيارات (غيتي)
6/8/2021

أصدرت محكمة بريطانية أمس الخميس أحكاما بالسجن لمدد مختلفة بحق 7 رجال إثر إدانتهم في جريمة قتل طالبة مسلمة عن طريق الخطأ في إطلاق نار من سيارة مسرعة.

وقتلت المسلمة آية هاشم (19 عاما) -وهي طالبة تدرس الحقوق- في مدينة بلاكبيرن بمقاطعة لانكشاير (شمال غرب)، حيث كانت انتقلت مع عائلتها إلى بريطانيا للفرار من العنف في وطنهم لبنان.

وعندما تم قتلها بالخطأ كانت آية في طريقها إلى السوق لشراء الطعام لتحضير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وتعود خلفية جريمة القتل إلى وجود عداء بين اثنين من مالكي متاجر إطارات السيارات، ورتب أحدهما -ويدعى فيروز سليمان (40 عاما)- لاغتيال منافسه الذي يدعى باتشاه خان، إلا أن الرصاصة الأولى أصابت نافذة المحل، والثانية أصابت الفتاة وقتلتها.

وتوفيت آية في المستشفى متأثرة بالإصابة بعد أن دخلت الرصاصة وخرجت من كتفها الأيسر.

وقضت محكمة بريستون كراون على سليمان بالسجن 34 عاما.

وحكم على مطلق النار زامير رجا (33 عاما) بالسجن 34 عاما، وعلى سائق السيارة أنتوني إنيس (31 عاما) بالسجن 33 عاما.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بحق المتعاونين أياز حسين بالسجن 32 عاما، والأخوين أبو بكر وعثمان ساتيا بالسجن لمدة 28 عاما، وكاشف منظور 27 عاما.

المصدر : وكالة الأناضول

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