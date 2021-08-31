البث الحي
حريات|لبنان

في لبنان.. حكم بحبس أحمد الأسير 20 عاما وتجريده من حقوقه المدنية

الأسير يقول إنه خضع لمؤامرة محبوكة شاركت فيها أطراف سياسية لبنانية مختلفة لصالح حزب الله وحلفائه (ناشطون)
الأسير يقول إنه خضع لمؤامرة محبوكة شاركت فيها أطراف سياسية لبنانية مختلفة لصالح حزب الله وحلفائه (ناشطون)
31/8/2021

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بحبس الشيخ أحمد الأسير 20 عاما وتجريده من حقوقه المدنية.

وقالت المحكمة إن الحكم الذي يقضي كذلك بتغريم الأسير 51 مليون ليرة (نحو 34 ألف دولار) وبالأشغال الشاقة، قابل للطعن.

ويأتي هذا الحكم بحق الأسير على خلفية اتهامه بالضلوع بالأحداث التي شهدتها قرية بَحنين في شمالي البلاد في العام 2014 والاشتباك مع وحدات من الجيش اللبناني هناك.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت أحمد الأسير في أغسطس/آب من العام 2015، وذلك على خلفية الاشتباك المسلح بين الأسير وأنصاره من جهة، وعناصر الجيش اللبناني في منطقة عبرا في جنوب لبنان.

وكان أحمد الأسير قد صرح للجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" بأن ما جرى مع حركته وأنصاره كان مؤامرة محبوكة شاركت فيها أطراف سياسية لبنانية مختلفة، لصالح حزب الله وحلفائه.

وكشف الأسير في المقابلة أن وزير الداخلية السابق مروان شربل اتصل به قبل "معركة عبرا" في صيف العام 2013، وأبلغه بأن قرارا اتُّخذ لإنهائه.

وقالت المحكمة يوم أمس إن الأسير أقدم على تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه، واشترك بعض هؤلاء في معارك بحنين ضد الجيش اللبناني مما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين وجرح آخرين وإحداث تخريب في الممتلكات.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في سبتمبر/أيلول 2017 بإعدام الشيخ الأسير في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث عبرا".

وأحكام الإعدام لا تنفذ في لبنان، وتستبدل بالسجن مدى الحياة، ما لم يكن هناك عفو رئاسي.

والأسير كان من أبرز المشايخ الداعمين للمعارضة السورية، ومن أشد المعادين لحزب الله والمطالبين بنزع سلاحه.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

عائلة أحمد الأسير تشكو إهماله وتعذيبه

تدهورت صحة الشيخ السلفي المعتقل لدى مخابرات الجيش اللبناني أحمد الأسير بعد نقله من وزارة الدفاع إلى سجن الريحانية القريب منها، وذلك وفق مصادر من عائلته.

8/10/2015

أحمد الأسير يتهم حزب الله بافتعال معركة عبْرا

اتهم الشيخ أحمد الأسير ضمن برنامج “ما خفي أعظم” حزب الله وحركة أمل بحياكة مؤامرة أثناء ما عرف بمعركة عبرا في لبنان، من أجل التخلص منه ومن جماعته بتوريطها في مواجهة أمنية مع الجيش اللبناني. تقرير: أحمد جرار تاريخ البث: 6/3/2017

أحمد الأسير يضرب عن الطعام في سجنه بلبنان

أعلن الشيخ اللبناني أحمد الأسير إضرابه عن الطعام والدواء بسبب “الظلم” الواقع عليه، وقال في تسجيل صوتي وصل الجزيرة إنه سيواصل إضرابه إلى أن يتم إغلاق ملف “عبرا” نهائيا.

26/3/2018
المزيد من حريات

اشتية يطالب بإشراف "الصحة العالمية" على ولادة أسيرة فلسطينية

اشتية طالب بتوفير ظروف صحة لائقة للأسيرة أنهار الديك (وكالات)

بينهم نشطاء حقوق الإنسان.. ألمانيا تعتزم استقبال 40 ألف أفغاني

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفقة مسؤولين ألمان في زيارة سابقة لقاعدة ألمانية في قندوز (الفرنسية)

دون اختلاط.. طالبان تعلن السماح للنساء بارتياد الجامعة

نساء أفغانيات في ملعب كرة قدم (دويتشه فيله)

دفاعا عن حق الأقليات في التصويت.. مظاهرات في عشرات المدن الأميركية

من مظاهرات سابقة في أميركا لمواطنين سود ومناصريهم احتجاجا على وفاة جورج فلويد (الصحافة الفرنسية)
الأكثر قراءة
logo

لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك

رويترز تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة بين بايدن وأشرف غني قبل سقوط كابل

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) أشاد خلال حديثه مع غني بالقوات المسلحة الأفغانية التي دربتها ومولتها الحكومة الأميركية (وكالات)

هل تستفيد طالبان من الطائرات والأسلحة الأميركية التي استولت عليها؟

طائرات ومعدات عسكرية كثيرة تركتها القوات الأميركية في مطار كابل فهل تستفيد منها طالبان؟ (الجزيرة)

4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ