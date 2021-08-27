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معهد الجزيرة واليونسكو ينظمان دورة مجانية للصحافيات والصحافيين اليمنيين

تتناول الدورة المبادئ الأخلاقية للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي

مقر معهد الجزيرة للإعلام (الجزيرة)
مقر معهد الجزيرة للإعلام (الجزيرة)
27/8/2021

الدوحة – أعلن معهد الجزيرة للإعلام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" (UNESCO) عن فتح باب التسجيل مجانا للصحفيات والصحفيين اليمنيين في دورة "تغطية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي"، التي ستقام عن بُعد لمدة 6 أيام (5-10 سبتمبر/أيلول 2021) بواقع 5 ساعات يوميا.

يهدف التدريب إلى تزويد الصحفيات والصحفيين اليمنيين بفهم أفضل لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكيفية تغطيته بطريقة حساسة ومهنية تضمن شعور الضحايا بالكرامة والأمان، بالإضافة إلى كيفية إجراء المقابلات مع الأطفال، واختيار الصور وتحرير المادة بطريقة سليمة وأخلاقية.

وتتناول الدورة المبادئ الأخلاقية للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإطار القانوني الدولي واليمني المتعلق بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت وآثاره وأنواعه ومصادره، وتحرير مواد وتقارير صحفية تراعي الفوارق بين الجنسين، ونظرة على التغطية الإعلامية اليمنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

يجب أن لا يكون المتقدم للدورة قد حصل على تدريب في مجال تغطية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجزيرة)

وللالتحاق بالدورة يجب على المتقدم ألا يكون قد قام بتغطيات صحفية متعلقة في تغطية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وألا يكون المتقدم قد حصل على تدريب في مجال تغطية مثل هذه القضايا، وألا تقل خبرة المتقدم الصحفية عن عامين في مجال الصحافة.

وسيحرص المعهد على تنويع الاختيار على أساس التمثيل الجغرافي بين كل المحافظات اليمنية، كما أن الدعوة ستكون مفتوحة للصحفيات والصحفيين العاملين بنظام العمل الجزئي (فريلانسرز) أو العاملين بنظام العمل الكامل (موظفين) على السواء.

وآخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل هو 30 أغسطس/آب 2021.

للتسجيل اضغط هنا.

المصدر : الجزيرة

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