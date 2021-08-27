قال وزير الخارجية المكسيكي إن أرواح البشر لها قيمة كبيرة، واختارت بلادي الاستجابة لطلبات الصحفيين للجوء.

أعلنت المكسيك اليوم الجمعة استقبال 124 صحفيًّا أفغانيًّا، وسط عمليات الإجلاء المستمرة في أعقاب إعلان حركة طالبان سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل.

وكان في استقبال الصحفيين الأفغان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، حسب ما أظهرته صور ومقاطع مصورة تناقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وقال إبرارد -في تغريدة عبر تويتر- إن أرواح البشر لها قيمة كبيرة، واختارت بلادي الاستجابة لطلبات الصحفيين للجوء.

وأضاف أن وصولهم يرمز إلى حرية الصحافة وحق الاتصال. وتستضيف المكسيك الصحفيين وعائلاتهم، حسب مراسل الأناضول.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت المكسيك أنها استقبلت 5 نساء أفغانيات حصلن على جوائز دولية لجهودهن في مجال الروبوتات.

ومؤخرا، تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) طوال 20 عاما من أجل بناء قوات الأمن الأفغانية.