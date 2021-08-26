غوتيريش يدعو لإجراءات عاجلة لعودة المسلمين الروهينغيين لبلادهم

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على اتخاذ "إجراءات عاجلة"، للمساعدة في تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئي الروهينغا من بنغلاديش إلى ميانمار.

جاء ذلك في بيان أصدره أمس الأربعاء ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بمناسبة الذكرى الرابعة لتدفق لاجئي الروهينغا من ميانمار إلى جارتها بنغلاديش.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملات عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفقا للأمم المتحدة.

وقال غوتيريش -في البيان- إنه "يجب أن لا تتحول محنة الروهينغا إلى أزمة منسية".

وأضاف "يصادف اليوم مرور 4 سنوات على بداية التدفق الهائل للاجئي الروهينغا والمجتمعات الأخرى من ولاية راخين (إقليم أراكان) في ميانمار إلى بنغلاديش. اليوم، ما يزال نحو مليون لاجئ منهم يعيشون في ظروف مزرية".

وتابع "أدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في تحقيق تقدم هادف في تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين إلى ميانمار".

وأكد الأمين العام "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي والحرمان من الحقوق والعنف الطائفي في ميانمار".

وزاد "كما أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل بالتضامن مع لاجئي الروهينغا، وكذلك مع حكومة وشعب بنغلاديش الذين يستضيفونهم بسخاء".