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حريات|أفغانستان

باشليه: تلقينا تقارير بوقوع انتهاكات في مناطق سيطرة حركة طالبان

باشليه: الانتهاكات شملت إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة (رويترز)
باشليه: الانتهاكات شملت إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة (رويترز)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:27 PM (مكة المكرمة)

قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في مستهل جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن أفغانستان، إن المجلس تلقى تقارير بوقوع انتهاكات في مناطق سيطرة حركة طالبان.

ووفق باشليه فإن تلك الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

وأضافت أن المسؤولية تقع على عاتق طالبان لترجمة تعهداتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلى أفعال. وطالبت باشليه المجلس بوضع آلية لمراقبة أفعال حركة طالبان عن قرب.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن مزيدا من الأفغان سيحاولون اللجوء إما إلى دول الجوار أو إلى خارج الإقليم.

وشددت على أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطا أحمر".

يذكر أن الجلسة عقدت بطلب من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، وطلب من السفير الأفغاني الذي يمثل الحكومة المنصرفة.

وشددت طالبان مرارا على ترحيبها بالمشاركة السياسية لجميع القوى الأفغانية، واحترام حرية الصحافة، والسماح للنساء بالعمل والدراسة، واحترامها التام لحقوق الإنسان وفق الرؤية الإسلامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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