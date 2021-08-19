لتهديدها الخصوصية.. جماعات سياسية وحقوقية تطالب آبل بإلغاء خطط فحص الرسائل والصور المخزنة

طالبت 90 جماعة سياسية ومدافعة عن الحقوق في أنحاء العالم شركة آبل بالتخلي عن خطط فحص الرسائل على هواتف الأطفال لرصد المحتوى الإباحي، وكذلك هواتف البالغين، لضبط أي صور تندرج تحت استغلال الأطفال جنسيا.

وقالت الجماعات في خطاب مفتوح "رغم أن هذه القدرات تهدف لحماية الأطفال والحد من انتشار مواد استغلالهم جنسيا، فإننا قلقون من أن تستخدم لمراقبة محتوى محمي ومن أن تهدد خصوصية وأمن المستخدمين في أنحاء العالم، وأن يكون لها تداعيات كارثية على الكثير من الأطفال".

ونظم مركز الديمقراطية والتكنولوجيا الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له أكبر حملة على الإطلاق بشأن مسألة التشفير في شركة واحدة.

وعبر بعض الموقعين على الخطاب من الخارج عن قلقهم بشأن تأثير هذه التغييرات في البلدان التي لها نظام قضائي مختلف، التي شهد بعضها بالفعل معارك ساخنة بشأن التشفير والخصوصية.

وقال متحدث باسم آبل إن الشركة ردت على المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن في وثيقة يوم الجمعة، ذكرت فيها لماذا ينبغي أن تقاوم البنية المعقدة لبرمجيات المسح الضوئي محاولات تخريبها.

وضمن الموقعين على الخطاب جماعات من البرازيل التي أصدرت محاكمها مرارا أحكاما بحجب خدمة واتساب التابعة لفيسبوك لعجزها عن فك تشفير رسائل في قضايا جنائية، بينما مرر مجلس الشيوخ هناك مشروع قانون يتيح تعقب الرسائل، وتم تمرير قانون مماثل في الهند هذا العام.

ووقع على الخطاب جماعات أخرى من الهند والمكسيك وألمانيا والأرجنتين وغانا وتنزانيا.