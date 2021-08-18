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حريات|موريتانيا

كانوا في طريقهم لإسبانيا.. مصرع 47 مهاجرا قبالة ساحل موريتانيا

مهاجرون من جنوب الصحراء نجحوا بوقت سابق في الوصول إلى جزر الكناري (الأوروبية)
مهاجرون من جنوب الصحراء نجحوا بوقت سابق في الوصول إلى جزر الكناري (الأوروبية)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202103:50 PM (مكة المكرمة)

رجحت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 47 مهاجرا قبالة ساحل موريتانيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا أول أمس الاثنين، وأشارت إلى نجاة 7 آخرين.

وقال الناجون السبعة الذين أنقذهم خفر السواحل الموريتاني إن المركب كان يقل 54 شخصا وإنه غادر مدينة العيون في إقليم الصحراء الغربية في الثالث من أغسطس/آب قبل تعطل محركه.

وقال أبو بكر سيبو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة -وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة- "نعمل مع السلطات الموريتانية للبحث عن جثث هؤلاء المهاجرين الذين ماتوا في طريقهم إلى جزر الكناري" الإسبانية.

وقال المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة نيكولا أوشار إن القارب تعرض لعطل في المحرك وجنح لنحو أسبوعين قبل أن يرصده -أول أمس الاثنين- خفر السواحل الموريتاني قبالة مدينة نواذيبو.

وأوضح -مستندا إلى شهادات ناجين جمعتها المنظمة- أن 54 شخصا -بينهم 3 أطفال- كانوا على متن القارب عند انقلابه. وأضاف أن الركاب هم من غرب أفريقيا، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وطبقا لأرقام الحكومة الإسبانية، وصل إلى جزر الكناري 7 آلاف و531 شخصا من غرب أفريقيا في الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 31 يوليو/تموز الماضيين؛ بنسبة زيادة 136% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 الماضي.

المصدر : وكالات

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