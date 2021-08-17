الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بهدم أو مصادرة 57 مبنى في أسبوعين

قالت الأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 57 مبنى في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية خلال أسبوعين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" -في تقرير- إنه "تم هدم أو مصادرة 57 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية".

وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة بين 27 يوليو/تموز الماضي والتاسع من أغسطس/آب الجاري، أن عمليات الهدم أدت إلى "تهجير 97 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 240 آخرين".

ولفت إلى أن "من بين هذه المباني، صودر 17 مبنى، مما أدى إلى تهجير 27 شخصا، من بينهم 19 طفلا، في تجمع إبزيق السكاني البدوي بغور الأردن" شمالي الضفة.

وأضاف أنه "هُجِّر 28 شخصا آخر، منهم 21 طفلا، بعدما هدمت السلطات الإسرائيلية 6 مبان في مركز المعرجات برام الله" في وسط الضفة الغربية.

وتابع أنه "في القدس الشرقية، هُدم 12 مبنًى، من بينها 5 مبان يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم في حي ضاحية البريد". ولم يوضح التقرير باقي مواقع الهدم.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية وإسرائيلية إن تل أبيب تتعمد خفض عدد رخص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية.