غوتيريش يدعو طالبان لحماية الحريات وحقوق الإنسان بأفغانستان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة طالبان والأطراف الأخرى في أفغانستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وحماية حقوق وحريات جميع الناس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، عقب ساعات من إعلان طالبان بدء سيطرتها على العاصمة كابل ومبانيها الحكومية، إثر انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس السابق أشرف غني.

وقال دوجاريك إن الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التطور السريع للحالة في أفغانستان، "ويحث طالبان وجميع الأطراف الأخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف أن "الصراع يجبر مئات الآلاف على الفرار من ديارهم، وما تزال هناك تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المجتمعات الأكثر تضررا من القتال".

وتابع البيان "يجب أن تتوقف جميع الانتهاكات، ويدعو الأمين العام حركة طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع الناس".

كما دعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ضمان وصول الجهات الإنسانية الفاعلة دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب".

وأكد أن "الأمم المتحدة ما تزال مصممة على المساهمة في تسوية سلمية، وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم الحيوي للمدنيين المحتاجين".

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.