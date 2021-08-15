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حريات|بنغلاديش

بينهم نساء وأطفال.. 27 روهينغيا يغرقون في بحر هائج أثناء فرارهم من مخيم مثير للجدل

رافعة ترفع قاربًا من المياه في أحد الأنهار ببنغلاديش (الأوربية)
رافعة ترفع قاربًا من المياه في أحد الأنهار ببنغلاديش (الأوربية)
15/8/2021

قالت السلطات البنغالية إن عمليات البحث لا تزال جارية عن 27 روهينغيا بعد غرق مركبهم خلال محاولتهم الهرب من مخيم لإيواء اللاجئين أقيم في جزيرة بنغالية سبق أن انتقدته منظّمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان.

وأقيم مخيّم للاجئين يضم نحو 20 ألفا من الروهينغا في جزيرة بهاشان شار بخليج البنغال الذي تضربه الأعاصير كل عام.

وتسعى بنغلاديش إلى إيواء 100 ألف من لاجئي الروهينغا في هذه الجزيرة علما أنها تستقبل نحو مليون منهم، أغلبهم في مخيمات مكتظة في أراضيها القارية.

ويقول عدد من أبناء هذه الإثنية المسلمة إنهم نقلوا عنوة إلى الجزيرة. وفي حزيران/يونيو تظاهر الآلاف احتجاجا على المصاعب الحياتية التي يعانون منها.

وبعد المأساة، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن "قلقه إزاء معلومات تفيد بتوقيف لاجئين وسجنهم لمحاولتهم مغادرة بهاشان شار".

ووفق الشرطة، غرق مركب الصيد الصغير وعلى متنه 41 من الروهينغا في بحر هائج بخليج البنغال، قرب الجزيرة، وتم إنقاذ 14 شخصا في حين إن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

وصرّح سوجيت كومار تشاندا المسؤول عن إدارة مخيم بهاشان شار لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "سفنا تابعة للبحرية ومروحية تشارك في عمليات البحث"، وقال إن بين المفقودين نساء وأطفالا.

وكانت بنغلاديش قد باشرت نقل اللاجئين إلى المخيم المثير للجدل في الجزيرة في نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة سوّغتها باكتظاظ المخيمات في جنوب شرقي البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة هرب مئات من الروهينغا من الجزيرة التي يصفون الحياة فيها بالمروّعة.

المصدر : الفرنسية

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