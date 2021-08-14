هيئة شؤون الأسرى تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة معتقل فلسطيني

اعتقل الشاويش مطلع يونيو/حزيران 2002، وخضع لتحقيق قاسٍ، بعد أن اتهمته مخابرات الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات عسكرية أدت إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة معتقل فلسطيني أصيب بجلطة وتدهورت حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة -في بيان- أن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير ناصر الشاويش (46 عاما) من سجن جلبوع إلى المستشفى، بعد إصابته بجلطة وتدهور حالته الصحية.

وطالبت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير) بتسهيل زيارة محاميها للأسير الشاويش، لمعرفة حقيقة حالته ووضعه الصحي.

وقالت إن طاقما من المحامين يعمل لمعرفة مكان نقل الأسير الشاويش، وإن هناك جهودا تبذل لزيارته بشكل عاجل.

اعتقل الشاويش -وهو من مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية- مطلع يونيو/حزيران 2002 وخضع لتحقيق قاسٍ، بعد أن اتهمته مخابرات الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية أدت إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

ولاحقا أصدرت بحقه محاكم الاحتلال حكما بالسجن المؤبد 4 مرات، بحسب الهيئة ذاتها.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.