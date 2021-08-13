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حريات

منظمة العفو تطالب السلطات المصرية بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة

قوات الأمن المصرية فضت اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2013 (مواقع التواصل)
قوات الأمن المصرية فضت اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2013 (مواقع التواصل)
13/8/2021

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

وعشية الذكرى الثامنة لهذه الأحداث، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن مواجهة 12 رجلاً أحكاما بالإعدام، وقضاء مئات آخرين أحكاما بالسجن يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام "العدالة" في مصر، حسب تعبيرها.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف. كما طالبتها باتخاذ خطوات لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى العدالة.

وطالبت المنظمة أيضا المجتمع الدولي بزيادة الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإلغاء أحكام الإعدام.

المصدر : الجزيرة
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