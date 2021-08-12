خطفته قوات موالية للإمارات منذ أشهر.. الإفراج عن داعية يمني مسن

قالت مصادر حقوقية إن داعية يمنيا، كانت تحتجزه منذ 10 أشهر قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا باليمن، أطلق سراحه أمس الأربعاء.

وقال عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأميركي للعدالة (ومقره ميشيغان) "الإفراج عن الشيخ عبد القادر الشيباني بعد 10 أشهر من الإخفاء القسري".

وأضاف متسائلا على حسابه في تويتر "ما الذي حققه الحزام الأمني الممول إماراتيا من اعتقال شيخ شارف على الثمانين عاما ويعاني من الأمراض؟".

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، كشفت وسائل إعلام محلية عن اختطاف الداعية الشيباني على يد مسلحين مجهولين في حي المنصورة بمحافظة عدن (جنوب) دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

كما كتب عادل الحسني القيادي السابق بالمقاومة الجنوبية (موالية للحكومة) على حسابه في توتير "تم إطلاق سراح الشيخ الشيباني من سجون الإمارات السرية في عدن بعد اعتقال ظالم دام قرابة عام دون أي سبب".

والشيباني داعية معروف ينتمي لمحافظة تعز (جنوب غرب) وأحد مؤسسي جمعية "الحكمة" التي تنشط في تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية في معظم محافظات البلاد.

ويتحكم "الانتقالي الجنوبي" بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت أبو ظبي بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي (عام 2014) وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وحسب منظمات دولية حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم