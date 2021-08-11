البث الحي
حريات|ليبيا

ضمن اكتشافات متلاحقة.. العثور على مقبرة جديدة في ترهونة

عدد المقابر المكتشفة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2020 وصل إلى 56 مقبرة في ضواحي طرابلس (مواقع التواصل)
عدد المقابر المكتشفة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2020 وصل إلى 56 مقبرة في ضواحي طرابلس (مواقع التواصل)
11/8/2021

قالت السلطات الليبية إنها اكتشفت مقبرة جديدة في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وستشرع اليوم الأربعاء في انتشال محتوياتها. وذلك بعد أن أعلنت الأحد الماضي انتشال رفات 10 أشخاص في المدينة نفسها.

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (هيئة حكومية) إن فرق البحث تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة في منطقة المشروع الزراعي بمدينة ترهونة.

والأحد الماضي، أعلنت الهيئة انتشال رفات 10 أشخاص من مقبرة جماعية في ترهونة.

ووفق رصد لوكالة الأناضول للأنباء، وصل عدد المقابر المكتشفة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2020 إلى 56 مقبرة في ضواحي طرابلس، خاصة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا حفتر.

وأعلنت الهيئة الليبية، في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3650 شخصا من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وفي 16 مارس الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام للجيش الوطني الليبي" منازعا المجلس الرئاسي اختصاصاته.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

ضمت جثثا مجهولة.. حكومة الوفاق الليبية تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بترهونة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة ضمت 5 جثث مجهولة الهوية، دفنت خلال سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المدينة إبان الحرب التي شهدها جنوب طرابلس.

6/9/2020
المزيد من حريات

وسط تقارير عن تعرضه لإهمال طبي.. منظمات حقوقية تطالب سلطات البحرين بفتح تحقيق في وفاة سجين

السجين البحريني المتوفى حسن عبد النبي منصور (مواقع التواصل)

اغتصاب وخطف.. أمنستي تتهم القوات الإثيوبية وحلفاءها بارتكاب جرائم حرب في تيغراي

الفظائع المرتكبة في تيغراي حملت كثيرين على الفرار من الإقليم (رويترز)

إجراء غير مسبوق.. السويد تحاكم متهما بإعدامات جماعية في إيران

أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمام محكمة ستوكهولم اليوم الثلاثاء (رويترز)

آلاف المدنيين في خطر.. دعوات أممية لوقف القتال بأفغانستان والالتزام بالقانون الإنساني

مقاتلون محليون يحملون السلاح لدعم القوات الحكومية ضد طالبان في ولاية هيرات (رويترز)
الأكثر قراءة

بدأت باستقبال طلبات الشراء.. مرسيدس تطرح سياراتها الكهربائية المنافسة لتسلا وهذا سعرها

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 69.. قوافل لدعم المنكوبين والمغرب وفرنسا تعرضان المساعدة

حرائق الغابات في ولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

طالبان تعلن السيطرة على عاشر ولاية أفغانية ووزارة الدفاع تؤكد مقتل العشرات من مسلحي الحركة في بلخ

ميسي وباريس سان جيرمان.. قمصان ووسائل تواصل وحقوق بث تلفزيوني وفوائد أخرى