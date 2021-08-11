ضمن اكتشافات متلاحقة.. العثور على مقبرة جديدة في ترهونة

قالت السلطات الليبية إنها اكتشفت مقبرة جديدة في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وستشرع اليوم الأربعاء في انتشال محتوياتها. وذلك بعد أن أعلنت الأحد الماضي انتشال رفات 10 أشخاص في المدينة نفسها.

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (هيئة حكومية) إن فرق البحث تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة في منطقة المشروع الزراعي بمدينة ترهونة.

والأحد الماضي، أعلنت الهيئة انتشال رفات 10 أشخاص من مقبرة جماعية في ترهونة.

ووفق رصد لوكالة الأناضول للأنباء، وصل عدد المقابر المكتشفة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2020 إلى 56 مقبرة في ضواحي طرابلس، خاصة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا حفتر.

وأعلنت الهيئة الليبية، في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3650 شخصا من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وفي 16 مارس الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام للجيش الوطني الليبي" منازعا المجلس الرئاسي اختصاصاته.