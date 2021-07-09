ندّد فلسطينيون في قطاع غزة -اليوم الخميس- بإغلاق إسرائيل مقر الإدارة العامة لمؤسسة "لجان العمل الزراعي" الأهلية في مدينة رام الله.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعا إليها فرع "لجان العمل الزراعي" في مدينة غزة.

ونُظمت الوقفة أمام مقرّ المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط غربي المدينة، ورفع المشاركون بها أعلام فلسطين ولافتات تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وفي كلمة خلال الوقفة، دعا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا "الأمم المتحدة إلى عدم التنصل من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين".

وقال الشوا "على الجميع أن يتحمل المسؤولية تجاه هذه الاعتداءات، ويجب أن تتم إعادة فتح المؤسسات وحمايتها وتسهيل عملها".

وأكد على أهمية "العمل باتجاه التصدي لحملة التحريض التي يمارسها الاحتلال ضد المنظمات والمؤسسات الأهلية في فلسطين".

والأربعاء، أغلق الجيش الإسرائيلي مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الزراعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

و"لجان العمل الزراعي"، مؤسسة فلسطينية أهلية، تمتلك فروعا في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب نشرة تعريفية خاصة بالمؤسسة، فإنها تعمل في "التنمية الزراعية".