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حريات|كندا

لأول مرة.. تعيين ناشطة من السكان الأصليين في منصب الحاكم العام لكندا

ماري سيمون أثناء مؤتمر صحفي أُعلن فيه توليها منصب الحاكم العام، ويظهر أمامها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
ماري سيمون أثناء مؤتمر صحفي أُعلن فيه توليها منصب الحاكم العام، ويظهر أمامها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
7/7/2021

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ماري سيمون -المدافعة عن حقوق شعب الإنويت (الإسكيمو) منذ فترة طويلة- ستتولى منصب الحاكم العام الجديد لكندا.

وقال ترودو -في بيان- إن سيمون ستكون أول شخص من السكان الأصليين يشغل هذا المنصب الرفيع، وستمثل رئيسة الدولة الكندية الملكة إليزابيث.

وأضاف ترودو أن "سيمون كرست حياتها للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان للسكان الإنويت والسكان الأصليين الكنديين، وأنا واثق من أنها ستخدم الكنديين وتعزز قيمنا المشتركة بتفان ونزاهة".

وقال "من خلال هذا التعيين، نضمن تمثيل كندا بشخص يجسد أفضل ما في بلادنا".

وقالت سيمون -في تصريحات أدلت بها في مؤتمر صحفي- إن تعيينها يعد "لحظة تاريخية وملهمة لكندا وخطوة مهمة للأمام على الطريق الطويل للمصالحة".

وأضافت "هذه لحظة آمل أن يشعر جميع الكنديين بأنهم جزء منها، لأن تعييني يعكس تقدمنا الجماعي نحو بناء مجتمع أكثر شمولا وعدلا وإنصافا".

المصدر : الألمانية

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