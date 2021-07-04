بعد ساعات من اعتقاله.. نقل الحقوقي الفلسطيني فريد الأطرش إلى مستشفى إسرائيلي

قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إن مدير مكتبها بجنوب الضفة الغربية نقل إلى مستشفى إسرائيلي بعد ساعات من اعتقال الاحتلال له، جراء سوء وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة الحقوقية غير الحكومية، في بيان، أن المحامي فريد الأطرش، مدير مكتبها في منطقة جنوب الضفة الغربية، نقل إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي بسبب سوء وضعه الصحي.

وذكر البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المحامي الأطرش أمس السبت على حاجز الكونتينر العسكري (شرقي القدس).

وطالبت الهيئة سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عنه وحمّلتها المسؤولية عن وضعه الصحي، حسب البيان ذاته.

وفريد الأطرش محامٍ وناشط حقوقي سبق أن اعتُقل بسبب نشاطه السلمي ضد الاحتلال وأعماله الاستيطانية، حسب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات الاحتلال قد حكمت عليه قبل أسبوعين بالسجن مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية، بسبب نشاطه ومشاركته في مسيرة سلمية بالخليل تندد بالحرب على غزة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.