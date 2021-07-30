البث الحي
حريات

16 منظمة حقوقية تطالب البحرين بالإفراج عن السنكيس المضرب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة

الدكتور عبد الجليل السنكيس يقضي  عقوبة السجن المؤبد في سجن جو بالبحرين (مواقع التواصل الاجتماعي)
الدكتور عبد الجليل السنكيس يقضي  عقوبة السجن المؤبد في سجن جو بالبحرين (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/7/2021

أصدرت 16 منظمة حقوقية، بيانا تطالب فيه بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس الأكاديمي البحريني والمدون المدافع عن حقوق الإنسان، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجا على سوء المعاملة والمطالبة بإعادة كتابه الذي كتبه في السجن بعد أن تمّت مصادرته.

البيان الذي وقعته منظمات من بينها "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" و"منظمة العفو الدولية" و"علماء في خطر" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، اعتبر أن مصادرة كتاب الدكتور السنكيس، الذي عمل على كتابته 4 سنوات على الأقل، "يعد عقابا غير عادل"، وطالب السلطات البحرينية بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس وتسليم عمله على الفور إلى عائلته".

وانتقد البيان فشل الأمانة العامّة للتظلمات في وزارة الدّاخلية البحرينية في التحقيق في مصادرة أبحاث الدكتور السنكيس والمعاملة السيئة التي تعرّض لها. وأشار إلى أن أمانة التظلمات "برّأت مسؤولي السجن من ارتكاب أي مخالفات" دون إجراء مقابلة مع الدكتور السنكيس، واتهمته بارتكاب "تهريب" مزعوم لعمله.

ويتضمن كتاب الدكتور السنكيس، دراسة عن اللهجات العربية البحرينية، ولا يحتوي على مضمون سياسي، لكن السّلطات رفضت إعادته رغم الوعود المتكررة.

وذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن الدكتور السنكيس "يقضي عقوبة السّجن المؤبّد في سجن جو سيئ السمعة في البحرين، بسبب دوره في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي 2011. وهو محاضر سابق في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين، حاصل على درجة الدكتوراه من معهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة مانشستر".

وأوضحت أن الدكتور السنكيس "يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وحالة عضلية هيكلية تتطلب استخدام عكازات أو كرسي متحرك، مما يجعل إضرابه عن الطعام ضارا بشكل خاص بصحته".

وأكدت المنظمة أن السنكيس فقد 10 كيلوغرامات منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام، ونُقل إلى مستشفى خارجي للمراقبة. وخلال فترة وجوده في السجن، اشتكى مرارا من الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن، واعتبرت المنظمة أن ذلك "أسلوب شائع من العقاب ضد السجناء السياسيين في البحرين".

ونقلت المنظمة تأكيد اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لـ"تعرّض الدّكتور السنكيس للتعذيب بعد اعتقاله، بما في ذلك الضّرب المتكرر، والتحرش الجنسي، وإجباره على لعق حذاء حراس السجن والتهديد باغتصاب زوجته وابنته، من بين انتهاكات أخرى".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

البرلمانان البلجيكي والأيرلندي يواصلان الضغط والمتابعة لملف حقوق الإنسان في البحرين

استجوب نواب برلمانيون في كل من بلجيكا وأيرلندا وزيري خارجية البلدين حول الإجراءات المتخذة بشأن تفشي فيروس كورونا في سجون البحرين ووفاة السجين السياسي حسين بركات متأثرا بإصابته بالوباء.

15/7/2021

استفسار برلماني ألماني عن حالة معتقل سياسي بالبحرين وبرلمانية إيطالية تدعو لعزل المملكة أكاديميا

دعت عضوة بالبرلمان الإيطالي عميدَ جامعة “لاسابينزا” الإيطالية لإلغاء اتفاق أكاديمي وقعته مؤسسته مع البحرين، مشيرة إلى تدهور حقوق الإنسان بالمملكة، كما استفسر نائب ألماني عن حالة معتقل سياسي بالبحرين.

27/7/2021
المزيد من حريات

لموقعها الجغرافي واتساع حدودها .. تركيا تكافح “الاتجار بالبشر” عبر أراضيها

نظرا لامتلاكها حدودا مع العديد من الدول واتساع حدودها البحرية، تعد تركيا من أكثر الدول المعرضة لأن يستخدمها تجار البشر ممرا (الجزيرة)

تخريب وعبث.. إدانات حقوقية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات بالضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات اقتحام يومية للضفة الغربية (الأناضول)

مجموعات حقوقية: تأويل قيس سعيد للفصل 80 من الدستور خاطئ ومتعسف

المجموعات الحقوقية أبدت رفضها لما ترتب على خطوة الرئيس قيس سعيد من إجراءات وقرارات (الجزيرة)

رايتس ووتش وأمنستي: مداهمة مكتب الجزيرة بتونس اعتداء غاشم ولا يبشر بالخير

قوات الأمن التونسية انتشرت حول عدد من المؤسسات الدستورية وضربت طوقا حول مبنى الجزيرة (الأوروبية)
الأكثر قراءة

تونس.. الرئيس سعيد ينتقد دعوة الغنوشي للنزول إلى الشارع والأمن يعتقل نائبين برلمانيين

الرئيس التونسي: أعلم جيدا النصوص الدستورية ولن أتحول إلى دكتاتور كما قال البعض (الأناضول)

ظهور جديد.. سيف الإسلام القذافي يفتح الباب أمام عودته للسياسة

سيف الإسلام القذافي في الزنتان في مايو/أيار الماضي (تصوير جهاد نجا لصحيفة نيويورك تايمز)

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

مع ارتفاع قياسي للوفيات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالات "أكثر فتكا" والصين ترصد بؤرا جديدة لفيروس كورونا

السطات في نيويورك تحفز المواطنين على تلقي التطعيم بمنحهم 100 دولار (الفرنسية)