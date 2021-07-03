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مظاهرة بإسطنبول للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

المشاركون طالبوا بوقف الانتهاكات الحقوقية في مصر (الجزيرة)
المشاركون طالبوا بوقف الانتهاكات الحقوقية في مصر (الجزيرة)
عبد الله غلاب
2/7/2021

إسطنبول– نظم وقف أحباء النبي بدعم من حزب الهدى التركي، وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بوقف إعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وشارك العشرات في الوقفة وطالبوا المنظمات الدولية بالضغط على النظام المصري لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين.

وهتف المشاركون مطالبين بإعادة المحاكمات ووقف الانتهاكات الحقوقية بمصر، وناشدوا المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالأحكام الجائرة.

ومؤسسة وقف أحباء النبي جمعية خيرية تركية تهتم بنصرة المظلومين والأقليات المضطهدة من المسلمين السنة حول العالم، في حين يشكل حزب الهدى التركي الجناح السياسي لجماعة حزب الله (جماعة كردية سنية).

وقال المستشار العام لرئيس حزب الهدى التركي سعاد ياسين إن أحكام الإعدام "شكلية وصدرت بشكل هزلي ومسرحي، وهو ما يفرض علينا، باعتبارنا منظمات مجتمع مدني واعتبارنا شعوبا إسلامية، أن يكون  لنا موقف قوي ضد أحكام الإعدام، ونريد أن يكون لنا صوت بأننا مع الشعب المصري المظلوم، ومع المستضعفين، ومع كل المعتقلين السياسيين".

وأضاف ياسين في حديث للجزيرة نت "نريد أن تكون هناك ضغوط على الحكومة المصرية من قبل الحكومة التركية والحكومات الغربية لوقف أحكام الإعدام، وسوف نستمر في الضغط على النظام المصري من خلال إصدار البيانات والعمل مع منظمات المجتمع المدني للعمل على وقف أحكام الإعدام".

من جانبه، قال إسلام الغمري -مسؤول الملف المصري بمركز حريات للدراسات السياسية وأحد المشاركين في الوقفة- للجزيرة نت إنه كان يتمنى "أن يغلب النظام المصري صوت العقل، وأن يغلب المصلحة الوطنية من أجل الالتفاف حول قضية سد النهضة بدلا من أن يتجه إلى تعميق الجراح".

وأضاف الغمري "كان على النظام المصري إصدار عفو عن أحكام إعدام سابقة، لا أن يستمر في إصدار أحكام جديدة كما شاهدنا في مثل هذه القضية".

المصدر : الجزيرة

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