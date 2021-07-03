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مطالب برفع الحجب عن مواقع ومنصات إخبارية في السودان

حجب العديد من المواقع الإلكترونية جاء بعد مظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية (الجزيرة-أرشيف)
حجب العديد من المواقع الإلكترونية جاء بعد مظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية (الجزيرة-أرشيف)
3/7/2021

طالبت جمعية الصحافة الإلكترونية بالسودان، اليوم السبت، سلطات بلادها برفع الحجب المفروض على منصات إخبارية في البلاد.

وجاء بيان الجمعية غير الحكومية -التي تضم ممثلين عن عشرات المواقع الإخبارية- عقب 4 أيام على حجب مواقع ومنصات إخبارية في البلاد.

وأفاد البيان بـ"التواصل مع السلطات الرسمية والصحفيين وأصحاب المواقع والصحف الإلكترونية بعد حجب عدد من المنصات الإخبارية لمعرفة أسباب القرار".

وأوضح أن "معظم الجهات الرسمية المختصة نفت اتخاذها أي قرار حيال المنصات والمواقع الإخبارية، كما نفى النائب العام إصدار قرار بهذا الشأن".

وأعربت الجمعية عن رفضها ما سمته "تشريد الصحفيين من المهنة، وكبت الحريات المتمثل في حجب المواقع الإلكترونية".

من جانبه، تحدث الإعلامي ياسين عمر عن حجب مواقع إلكترونية إخبارية وإغلاق حسابات شخصية على منصات التواصل منذ 29 يونيو/حزيران الماضي، من دون معرفة الأسباب.

وقال عمر لوكالة الأناضول "إذا ارتكبت بعض المواقع الإخبارية أخطاء مهنية، فيجب على الحكومة أن تلجأ للقانون بدل استخدام القمع وانتهاك الحريات".

وأمس الجمعة، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين (تابعة لتجمع المهنيين السودانيين) -في بيان- حظر مواقع إلكترونية.

والأربعاء الماضي، شهدت عدة مناطق بالسودان مظاهرات حاشدة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية، وأصيب خلالها 28 متظاهرا و52 شرطيا، وفق بيانين منفصلين للشرطة ولجنة أطباء السودان (غير حكومية).

وصاحب تلك المظاهرات حجب بعض المواقع الإخبارية والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وفق بيانات لمنظمات إعلامية ومراقبين في البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول

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