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حريات|فلسطين

هيئة فلسطينية: إسرائيل تضطهد الأسرى وتهملهم طبيا

إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4 آلاف و850 أسيرا (رويترز)
إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4 آلاف و850 أسيرا (رويترز)
25/7/2021

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين -التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية- إسرائيل بمواصلة "الجرائم الطبية" و"سياسة القمع والاضطهاد الجسدي والنفسي" بحق الأسرى في سجونها.

وجاء ذلك في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، تضمن حالات لأسرى مرضى يواجهون ظروف اعتقال صعبة.

وأشارت الهيئة -في بيانها- إلى "تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق الأسرى".

وأضافت "يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة القمع والاضطهاد الجسدي والنفسي بحق أسرانا الفلسطينيين داخل معتقلاته النازية، وفق نهج وحشي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

واستعرضت حالات لأسرى مرضى بينهم الأسير محمد عبد الفتاح مصلح (23 عاما) من الأردن.

وذكرت أن "الأسير مصلح معتقل في سجن النقب (جنوب إسرائيل)، وتعرض لجلطة وأصيب بشلل كامل بمنتصف الوجه يمنعه من إغماض عينه، ولم يقدم له أي علاج طوال فترة 32 يوما".

وتطرقت الهيئة إلى حالة الأسير بشير عبد الله كايد الخطيب (62 عاما) من مدينة الرملة (وسط)، وقالت إنه "بحاجة إلى زراعة أسنان نتيجة لفقدان الأسنان بالجهتين العلوية والسفلية بالفكين".

وأفادت بدخول أسرى جدد مستشفى الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون تنقل إليه الحالات الصعبة) "بينهم الأسير الجريح عبد الرحمن برقان (22 عاما) المصاب بقدميه ولا يستطيع الوقوف عليهما، ويتنقل على كرسي متحرك (…) وبحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات (جراحية) ولعلاج مكثف".

وعرجت أيضا على الأسير ناظم أبو سليم من مدينة الناصرة (شمال)، وقالت إنه بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، ونحو 550 أسيرا مريضا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول

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