"مراسلون بلا حدود" تدعو لتدخل أممي للإفراج عن صحفي مصري

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الصحفي المصري المتقاعد توفيق غانم، المحتجز في بلاده منذ شهرين.

وأوضحت -في بيان- أن غانم اعتقل من منزله من قبل قوات الأمن فجر 21 مايو/أيار الماضي، واقتيد إلى مكان مجهول حتى 26 من الشهر نفسه حين مثل أمام نيابة أمن الدولة، وفقا لوكالة الأناضول.

وقضت نيابة أمن الدولة بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين.

وعادة تؤكد القاهرة على استقلالية الجهاز القضائي والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناءً على خلفية سياسية.

وعادت "مراسلون بلا حدود" لتشير إلى أنها بعثت برسائل إلى المعنيين في الأمم المتحدة بملفات حرية التعبير، التعذيب، استقلال القضاء، حق التمتع بالصحة، الاحتجاز التعسفي، للإفراج عن غانم.

وأضافت أن الرسائل دعت الهيئات الأممية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي.

وغانم متقاعد عن العمل الصحفي منذ عام 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى بسبب تقدمه في السن، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، بحسب بيان سابق لعائلته.

ووفق بيان العائلة، تقلد غانم العديد من المناصب الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها رئاسة مؤسسة "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين" إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول حتى عام 2015.