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حريات|فرنسا

سجينان فرنسيان سابقان في غوانتانامو يلاحقان معذبيهما الأميركيين

من فعاليات سابقة مناهضة لغوانتانامو (رويترز)
من فعاليات سابقة مناهضة لغوانتانامو (رويترز)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202110:10 PM (مكة المكرمة)

رفع سجينان فرنسيان سابقان بقاعدة غوانتانامو دعوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي حكما بعدم سماع الدعوى في تهم "التعذيب" ضد سجانيهما الأميركيين.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير لها إن الفرنسييْن نزار ساسي ومراد بن شلالي، كانا قد اعتُقلا في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ثم سُجنا في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا، قبل الإفراج عنهما وعودتهما إلى فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن السجينين السابقين طعنا في حكم الاستئناف الذي أصدره القضاء الفرنسي، والذي ينص على أنه لا يمكن ملاحقة الجنود الأميركيين بشكل فردي -حتى لو ثبتت المخالفات المنسوبة إليهم- لأنهم "يمثلون دولتهم وكانوا يتصرفون بتلك الصفة".

وأضافت الصحيفة أنه تم إصدار الحكم الأولي بعدم سماع الدعوى عام 2017، ثم أقرّته محكمة الاستئناف بباريس في ديسمبر/كانون الأول 2019، وصادقت عليه الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويرى المحاميان وليام بوردون وأبولين كانيا أن "هذا القرار مخالف للقانون الدولي، فلا يمكن أن يكون التعذيب عملا سياديا يضمن إفلات مرتكبيه من العقاب، ويجب ألا يؤدي مبدأ الحصانة إلى حماية أخطر انتهاكات حقوق الإنسان".

ويضيف المحاميان "نتوقع أن تضع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حدًا لهذا الإفلات من العقاب للمسؤولين الحكوميين الأجانب عندما يرتكبون أخطر الجرائم الدولية، كما كان الحال في غوانتانامو".

اتهام الولايات المتحدة "بالتعذيب"

ويتهم كل من نزار ساسي ومراد بن شلالي السلطات الأميركية بـ"الخطف" و"الاعتقال التعسفي" و"التعذيب"، ويؤكدان أنهما تعرضا لانتهاكات عديدة أثناء احتجازهما، من قبيل بث موسيقى تصم الآذان، والتعرض لومضات من الضوء تؤذي الأعين، واستجوابات عنيفة في أوقات مختلفة، والحرمان من النوم، والاحتجاز في أقفاص صغيرة من الأسلاك.

وخلال التحقيقات، كانا قد طلبا عقد جلسة استماع في فرنسا مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش ووزير دفاعه آنذاك دونالد رامسفيلد -الذي توفي نهاية يونيو/حزيران الماضي- ولكن دون جدوى، كما طالبا باستدعاء قائد قاعدة غوانتانامو الذي عمل هناك من 2002 إلى 2004.

تجدر الإشارة إلى أن سجن غوانتانامو، الذي افتتح عام 2002 بعد وقت قصير من الغزو الأميركي لأفغانستان ردا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كان يضم ما يقارب 780 سجينا. ومؤخرا، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإغلاق السجن قبل نهاية ولايته.

المصدر : لوفيغارو

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