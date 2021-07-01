يونيسيف: 30% من أطفال لبنان ناموا وبطونهم خاوية

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 30% من أطفال لبنان ناموا في فراشهم الشهر الماضي ببطون خاوية، وذلك لعدم توفر الطعام.

وأشارت يونيسيف بالتقرير إلى أن 77% من الأسر اللبنانية لا تملك الطعام الكافي أو المال اللازم لشرائه، وأن تلك النسبة ترتفع بين الأسر السورية المقيمة في البلاد إلى 99%.

وأضافت: وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، يُرسل واحد من كل 10 أطفال في لبنان إلى العمل، كما تتوقف 15% من الأسر عن تعليم أطفالها.

ورأت المنظمة أن الأزمات المتتالية في لبنان أدت لجعل الأسر والأطفال في حال "يرثى لها" وأثّرت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك "في ظل شح الموارد واستحالة الوصول واقعياً إلى الدعم الاجتماعي".

ومن جانبها، قال يوكي موكو ممثلة المنظمة في لبنان إنه "في ظل ذهاب الأطفال إلى فراشهم ببطون خاوية فإن صحتهم ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم يتأثر.