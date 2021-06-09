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حريات|كوسوفو

كوسوفو: صربيا عملت على تمجيد ملاديتش وسعت لإخفاء جرائمه

راتكو ملاديتش ارتكب جرائم حرب في البوسنة وكوسوفو حسب وزيرة العدل في كوسوفو (رويترز)
راتكو ملاديتش ارتكب جرائم حرب في البوسنة وكوسوفو حسب وزيرة العدل في كوسوفو (رويترز)
9/6/2021

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إن صربيا عملت على تمجيد القائد الصربي السابق راتكو ملاديتش الملقب بـ"جزار البوسنة"، وسعت لتضليل العدالة وإخفاء بشاعة جرائمه بحق البوسنيين.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأربعاء، نشرها تعقيبًا على مصادقة المحكمة الجنائية الدولية على حكم السجن المؤبد بحق ملاديتش، أمس الثلاثاء.

وسبق أن حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) عام 2017 بالسجن المؤبد على ملاديتش، وأيد قضاة جرائم الحرب في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إدانة بالإبادة الجماعية وحكما بالسجن مدى الحياة على القائد العسكري السابق لصرب البوسنة، رافضين جميع الأسانيد التي ارتكز عليها طعنه على حكم محكمة أدنى درجة.

واعتبر كورتي أن قرار المحكمة الجنائية يأتي "صفعة لصربيا"، بعد محاولاتها المتكررة عبر السنين لإنكار جرائم القائد الصربي السابق.

وأردف "صربيا أخفته (ملاديتش) وجعلته يبدو بطلًا، لكن هذا القرار هو تذكير بضرورة توقف الصرب عن إنكار جرائمهم التي اقترفوها في الماضي بالبوسنة والهرسك وكوسوفو".

من جانبها، وصفت وزيرة العدل في كوسوفو ألبولينا هاكسيو قرار المحكمة الجنائية تأييد سجن ملاديتش مدى الحياة بأنه "بشرى سارة" لآلاف العائلات من ذوي الضحايا.

وأضافت هاكسيو "صربيا بقيادة سلوبودان ميلوسوفيتش غزت البوسنة أولا، وارتكبت فظائع في كوسوفو".

وأدانت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي القائد الصربي السابق الذي أدين بـ10 بنود من 11 واردة في لائحة الاتهام، وبموجب مادة "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

ودخلت القوات الصربية -بقيادة ملاديتش- مدينة سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من جانب الأمم المتحدة.

وقاد ملاديتش (78 عاما) قوات صرب البوسنة خلال الحرب التي دارت رحاها من 1992 إلى 1995، وأدين عام 2017 في تهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ منها إرهاب سكان العاصمة البوسنية سراييفو خلال حصار دام 43 شهرا، وقتل أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلم في بلدة سربرنيتسا (شرق البوسنة) عام 1995، تراوحت أعمارهم بين 7 و70 عاما، وذلك بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين لها.

ويتوج الحكم محاكمات استمرت 25 عاما في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي أدانت 90 شخصا. وهذه المحكمة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ومقرها أيضا لاهاي.

المصدر : وكالات + وكالة الأناضول

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