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حريات|يمن

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين اقتحام مسلحي المجلس الانتقالي مقارّ إعلامية في عدن

دورية قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن (رويترز)
دورية قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن (رويترز)
9/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202101:54 PM (مكة المكرمة)

دان الاتحاد الدولي للصحفيين اقتحام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي فروعَ مؤسسات إعلامية في محافظة عدن جنوبي اليمن.

ودعا اتحاد الصحفيين -في بيان- إلى النأي بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين عن الصراعات السياسية والعسكرية.

وشدد الاتحاد على ضرورة سحب المجلس الانتقالي قواتِه من المؤسسات الإعلامية، والسماح للصحفيين بالعمل دون ترهيب.

وكان مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي قد استولوا على المبنى الثاني لوكالة "سبأ" في مديرية التواهي بعدن بعد أيام من الاستيلاء على المقر الأول فضلا عن مقر صحيفة الثورة الرسمية، وصحيفة 14 أكتوبر، وكلها تابعة للحكومة اليمنية.

المصدر : الجزيرة

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