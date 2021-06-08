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حريات|بحرين

دعوة للضغط لمحاسبة المسؤولين عن تعذيب الأطفال في البحرين

بعض التقارير الحقوقية تؤكد الاعتداء على أطفال بحرينيين بالتعذيب وحتى الاغتصاب (الفرنسية)
بعض التقارير الحقوقية تؤكد الاعتداء على أطفال بحرينيين بالتعذيب وحتى الاغتصاب (الفرنسية)
8/6/2021

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية حكومة البحرين إلى التوقف عن إنكار اعتداءات الشرطة على الأطفال.

وأوضحت المنظمتان أن تقرير الحكومة البحرينية الذي ينفي اعتداءات الشرطة على أطفال في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والتهديد بالاغتصاب، يفتقر إلى المصداقية.

ووصفت المنظمتان الحقوقيتان التقرير بأنه محاولة لتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأكدتا أن أقوال الأطفال والمعلومات المتوفرة تتعارض مع التقرير الذي صدر عن أمين المظالم العام في وزارة الداخلية البحرينية.

ودعت المنظمتان الحكومات الغربية التي تدعم حكومة البحرين إلى الضغط من أجل محاسبة المسؤولين الذين تقول إنهم يعذبون الأطفال في البحرين.

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة

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