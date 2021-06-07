اعتقال السفير المصري السابق يحيى نجم بعد انتقاده إدارة الدولة لأزمة سد النهضة

تناقل نشطاء وإعلاميون مصريون نبأ ظهور سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم، بنيابة أمن الدولة العليا ليلة أمس الأحد، بعد إخفائه قسريا 7 أيام، لتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

بعد ٤ أيام من إخفائه: حبس الدبلوماسي السابق يحيى نجم في القضية 915 لسنة 2021 أمن الدولة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي https://t.co/hXn70CFg4D — Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) June 6, 2021

وكان نجم قد هاجم أداء الدولة المصرية في أزمة سد النهضة، واصفا التصريحات المتضاربة للنظام بـ"الهذيان الداخلي والانفصام الشخصي"، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك.

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اعتقال السفير المصري السابق في فنزويلا «يحيى نجم» وصدور قرار بحبسه 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد نشره تدوينة ينتقد فيها إدارة الدولة لأزمة سد النهضة واتهامها بالوقوع في حالة من التيه والهذيان الداخلي pic.twitter.com/y0cZk4GWsn — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 7, 2021

وندد المغردون باعتقال نجم، مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام، كما سخروا من دعوات العودة والمعارضة من داخل مصر.