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اعتقال السفير المصري السابق يحيى نجم بعد انتقاده إدارة الدولة لأزمة سد النهضة

السفير المصري السابق اعتقل بعد نشره تدوينة تنتقد إدارة الدولة لأزمة سد النهضة

المغردون نددوا باعتقال نجم مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام (مواقع التواصل)
المغردون نددوا باعتقال نجم مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام (مواقع التواصل)
7/6/2021

تناقل نشطاء وإعلاميون مصريون نبأ ظهور سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم، بنيابة أمن الدولة العليا ليلة أمس الأحد، بعد إخفائه قسريا 7 أيام، لتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان نجم قد هاجم أداء الدولة المصرية في أزمة سد النهضة، واصفا التصريحات المتضاربة للنظام بـ"الهذيان الداخلي والانفصام الشخصي"، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك.

وندد المغردون باعتقال نجم، مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام، كما سخروا من دعوات العودة والمعارضة من داخل مصر.

المصدر : وكالة سند

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