محكمة مصرية تجدد حبس الباحث باتريك جورج 45 يوما

جددت محكمة مصرية أمس السبت حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج، 45 يوما.

ويأتي التجديد وفق محكمة جنايات القاهرة على ذمة التحقيقات الجارية مع زكي في اتهامات بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأسندت النيابة العامة المصرية إلى الباحث جورج زكي "تهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

يشار إلى أن باتريك جورج، وهو أيضا طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، محبوس احتياطيا على ذمة قضية أمن دولة عليا، منذ أن ألقي القبض عليه لدى عودته إلى مصر في الثامن من فبراير/شباط 2020.