ذكرت الهيئة أن من حالات الاعتقال نحو 17 ألفا من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.

قالت هيئة فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو مليون فلسطيني منذ النكسة (1967)، بينهم 226 أسيرا استشهدوا داخل سجونه.

ويطلق مصطلح النكسة على العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن، واحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية في 5 يونيو/حزيران 1967.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، بأن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من يونيو/حزيران 1967 بلغ نحو مليون.

وذكرت الهيئة أن من حالات الاعتقال نحو 17 ألفا من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.

وأضافت أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين عانوا على الأقل نوعا من صنوف التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

وتابعت أن أكثر من 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق معتقلين ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، مدة تبلغ 6 أشهر، قابلة للتمديد.

وبيّنت الهيئة أنه منذ 5 يونيو/حزيران1967 ارتقى نحو 226 أسيرًا شهداء في سجون الاحتلال؛ 73 منهم نتيجة التعذيب، و71 بسبب الإهمال الطبي، و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 بعد إصابتهم بالرصاص وهم داخل السجون.

وأشارت إلى وفاة المئات بعد الإفراج عنهم بوقت قصير متأثرين بأمراض ورثوها من السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وتعتقل إسرائيل حاليا نحو 4650 فلسطينيا، بينهم 39 سيدة، ونحو 180 قاصرا، حسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في حين بلغ عدد المعتقلين إداريا نحو 500، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.