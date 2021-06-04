"السيدة".. أول إذاعة تونسية مختصة في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي

"هي حلم لأجيال مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان بتونس صار حقيقة بحصول المعهد العربي لحقوق الإنسان يوم السابع من أغسطس/آب 2020 على ترخيص إطلاق إذاعة "السيدة"؛ أول إذاعة تونسية مختصة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، هذا ما تقوله الصحفية الاستقصائية ومديرة البرمجة في الإذاعة نجوى همامي للجزيرة نت.

وقد استلهمت الإذاعة اسمها من المرأة التونسية "عائشة المنوبية" التي عُرفت بأعمالها الخيرية فكرّمها سكان منطقتها "منّوبة" ببناء زاوية (مقام) لها تحمل اسم زاوية "السيدة المنوبية".

من قلب حيّي "السيدة" و"هلال" الشعبيَّين بالعاصمة تونس، اختار المعهد أن يبث برامج الإذاعة رافعا شعار "القرب من الفئات المهمشة" وهادفا إلى أن تكون "السيدة" صوتا لهذه الفئات التي "ضاقت ذرعا من اعتبارها خارجة عن القانون ومواطنين من درجة ثانية وحملا ثقيلا على المجتمع"؛ تضيف نجوى.

حب ومسؤولية

يضم فريق الإذاعة صحفيين يعملون بالمعهد أقبلوا على المهمة بكل حب ومسؤولية، إلى جانب ثلة من أطفال الحيَّين تولت الهمامي تدريبهم على كل تقنيات العمل الصحفي؛ من تحرير وتصوير ومونتاج وإعداد تقارير وتقديم إذاعي؛ حتى ينجحوا في نقل مشاغلهم بأنفسهم.

عمل الفريق على الاختلاط بالسكان فجالسهم في المقاهي واستمع لآمالهم من إذاعتهم ونقل المواضيع التي طالما وضعتهم في قفص الاتهام كالسرقة والإجرام والحرقة (الهجرة غير النظامية)، كما عالج وضع النساء الاقتصادي الهش.

دعاة تغيير

وزاد قرب الإذاعة من المواطنين بفسحها المجال أمام أطفالهم الناشطين في نوادي المواطنة بالمعهد للمساهمة في إعداد وتقديم برنامجهم "صغار السيدة"، فتميزوا وكسبوا ثقة المستمعين وكانت الإذاعة حبل نجاتهم الذي أنقذهم من مخالب الإجرام وشجع العديد منهم على العودة إلى مقاعد الدراسة بعد الانقطاع عنها وأصبحوا هم "دعاة تغيير داخل أسرهم".

وتؤكد نجوى أن "السيدة" تستهدف -بدرجة أولى- سكان الأحياء الشعبية المهمشين وتليها الفئات التي تحتاج إلى إيصال صوتها كالأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء؛ "لأن بقية وسائل الإعلام لا تتذكرهم إلا خلال الاحتفال بيوم وطني أو عند حدوث كارثة تخصهم".

تعليمية وليست تجارية

وتشدد نجوى على أن "السيدة" إذاعة جمعياتية تعليمية تثقيفية وتوعوية وليست تجارية أو منافسة، وتتميز بمعالجتها المستمرة للمواضيع المتعلقة بهذه الفئات من الجوانب الحقوقية، فتتولى برامجُها تفسير حقوق هذه الفئات بطرق قانونية مبسطة وتخرج بحلول لمشاكلها.

وتقول نجوى، منذ انطلاق البث على الإنترنت -في انتظار البث على موجات "إف إم" منتصف يونيو/حزيران الجاري- فإن فريق الإذاعة لاحظ أن نسبة هامة من سكان الأحياء الشعبية لا تعي بأن الولوج لخدمات الصحة والتعليم مثلا من حقوقها الأساسية وليست امتيازات يمكن التخلي عنها، وهو ما تعمل "السيدة" على تصحيحه.

تغيير

كما تعمل الإذاعة على تصحيح المفاهيم والمصطلحات المغلوطة -لدى الصحفيين والمواطنين- التي على صلة بحقوق هذه الفئات وعلى رأسها المهاجرون غير النظاميين؛ من أجل تغيير النظرة تجاههم، حيث أعدت لهم مع بداية هذا الشهر برنامجين خاصين بهم؛ "وللمهاجرين حقوق" و"لاجئ ووطن".

ولا تقتصر اهتمامات "السيدة" على الشأن المحلي بل وحتى العربي، وقد خصصت على امتداد أسبوع كافة برامجها لمواكبة العدوان الأخير على قطاع غزة وتناولت المسألة من الجانب الحقوقي البحت للشعب الفلسطيني وفتحت أثيرها أمام ضيوف فلسطينيين فحسب.

تحديات وطموح

أمام الإذاعة تحديات كبرى يسعى الفريق بمجهوداته الفردية إلى تجاوزها، وعلى رأسها ديمومة "السيدة" واستمراريتها خاصة مع عدم حصولها على الدعم الكافي وهي التي ترفض أي دعم حزبي أو سياسي.

ولم تمنع هذه التحديات الفريق من مواصلة الحلم لتحقيق قائمة أهدافه بتغيير نظرة الناس والمجتمع للأحياء الشعبية ولسكانها وبخلق مواطن عالم بحقوقه وواجباته ليكون في حد ذاته منطلقا نحو التغيير الإيجابي.

كما تطمح "السيدة" إلى أن تكون قدوة الأجيال الجديدة في التغيير نحو الأفضل والمثال لإصلاح المشهد الإعلامي وللقضاء على فكرة أن حقوق الإنسان هي "مجال نخبوي فحسب".