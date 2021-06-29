بعد إضرابه 25 يوما.. إسرائيل تفرج عن الأسير خضر عدنان

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري شهراً كاملاً.

وجاء الإفراج عن عدنان (43 عاما) تتويجاً لإضرابه عن الطعام الذي استمر 25 يوماً.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال عدنان يوم 29 مايو/أيار الفائت على حاجز "شافي شمرون" المقام قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وخاض الأسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام علقه بعد حصول محاميه على قرار بعدم تجديد اعتقاله الإداري، والإفراج عنه يوم 28 الشهر الجاري.

وقال منتصر سمور، مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، إن عدنان اعتقل سابقاً 12 مرة بسجون الاحتلال، وهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وقد حقق انتصاراً نوعياً في 3 إضرابات سابقة خاضها بالأسر، وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.