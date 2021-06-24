التعذيب في السجون الفلسطينية.. مسلسل مستمر

ووصفت عائلة الراحل ما حدث بأنه عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، قائلة إن نزار خرج حيّا من منزله لكنه فارق الحياة في مقرات الأمن الفلسطيني، كما تتهم أجهزةَ الأمن باقتراف جريمة قتل الراحل بعد ضربه ضربا مبرحا أدى إلى وفاته، إذ لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
ويُعرف نزار بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية، وكان آخرَها نشرُه فيديو طالب فيه بالكشف عن فساد صفقة لقاح فيروس كورونا بين السلطة الوطنية وإسرائيل.
وتذكّر هذه الحادثة بحوادث مماثلة سابقة، ومنها:
لجنة تحقيق برلمانية مستقلة حمّلت جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية المسؤولية عن وفاة إمام المسجد مجد البرغوثي التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكان رهن الاعتقال.
وكان البرغوثي (45 عاما) قد اعتقل بمدينة رام الله قبل أسبوع من وفاته، ولاحظت اللجنة البرلمانية وجود آثار تعذيب على ساقيه وظهره وذراعيه.
القوى الوطنية والفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بوفاة عضو حماس محمد الحاج في سجن تابع لجهاز الأمن الوقائي بالسلطة الوطنية بمدينة جنين.
بدورها حملت حركة حماس الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاة الحاج، وقالت إنها ناجمة عن تعرضه للتعذيب حتى الموت، في حين تقول السلطة الفلسطينية إنه توفي منتحرا.
لجنة مستقلة لحقوق الإنسان تعلن وفاة المواطن جميل عساف المنتمي لحركة فتح بفعل التعذيب على يد رجال الأمن بالقطاع، بعد أن كان قد اعتقل يوم 9/3/2009. وحركة حماس تعلن فتح تحقيق في الحادث.