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حريات|فلسطين

أمنستي: قوة مفرطة وحملات اعتقال إسرائيلية تمييزية واسعة بحق الفلسطينيين

أمنستي: الشرطة الإسرائيلية استخدمت قوة غير قانونية ضد متظاهرين سلميين رافقها تعذيب وسوء معاملة (الأناضول)
أمنستي: الشرطة الإسرائيلية استخدمت قوة غير قانونية ضد متظاهرين سلميين رافقها تعذيب وسوء معاملة (الأناضول)
24/6/2021

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها إن الشرطة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل والقدس المحتلة في مايو/أيار الماضي.

وأضاف التقرير أن شرطة الاحتلال نفذت حملات اعتقال "تمييزية واسعة واستخدمت قوة غير قانونية" ضد متظاهرين سلميين رافقها تعذيب وسوء معاملة خلال عمليات الاعتقال خلال فترة التصعيد الأخير.

وذكرت أمنستي في التقرير أن شرطة الاحتلال أخفقت حتى في حماية الفلسطينيين بإسرائيل من الهجمات المتعمدة التي شنتها المجموعات اليهودية المتطرفة.

ومن جانبه أفاد صالح حجازي نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بأن الأدلة التي جمعتها أمنستي ترسم صورة دامغة للتمييز والقوة المفرطة الوحشية التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وقارن المسؤول في أمنستي بين التعامل مع السكان الإسرائيليين -الذين تم اعتقالهم بشكل أكثر تساهلاً خلال المظاهرات المتطرفة التي نظمها الإسرائيليون- وبين المظاهرات الفلسطينية التي تقمع من قبل شرطة الاحتلال.

المصدر : الجزيرة

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