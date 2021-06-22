توفي المعتقل السيد محمد إبراهيم عبدالله (56 عاما) من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، داخل محبسه بسجن "ليمان 430" في وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني مشاكل صحية بالقلب ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة، وفق منظمة نجدة الحقوقية.

وتعد هذه ثالث حالة وفاة في السجون خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

الجدير بالذكر أن استغاثات عديدة وردت من سجون وادي النطرون لإنقاذ المعتقلين بها من الموت البطيء بالإهمال الطبي المتعمد.