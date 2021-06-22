البث الحي
حريات|بحرين

خبيرة أممية تشعر بالقلق إزاء الاحتجاز المطول لمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين

البيان قال إنه حكم على عبد الهادي الخواجة بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2011 (الجزيرة)
البيان قال إنه حكم على عبد الهادي الخواجة بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2011 (الجزيرة)
22/6/2021

دعت خبيرة في الأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج الفوري عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان احتجزوا فترات طويلة بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، وذلك وفقا لبيان نشر اليوم الثلاثاء على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال البيان إنه "قد حكم على كل من عبد الهادي الخواجة، الذي تم اعتبار احتجازه تعسفيا من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، وعبد الجليل السنكيس بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2011".

وأضاف "أما الناشط الحقوقي الثالث، وهو ناجي فتيل، فقد حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2013 بتهمة تشكيل منظمات غير مشروعة، وتفيد التقارير بأنها منظمات عملت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين".

وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، إنها "تلقت تقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة عانى من كسور في وجهه، في حين وضع ناجي فتيل وعبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي، مع حرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية"، مضيفة أن "استمرار تدهور وضعهم الصحي في السجن أمر مقلق للغاية. أحث الدولة البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودهم في السجن".

وقال البيان إنه "قد حوكم مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان -مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام- غيابيا، وحكم عليهم بالسجن 15 عاما بزعم تشكيلهم منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة. وتم منحهم حق اللجوء السياسي، ويقيمون حاليا خارج البلاد، وفي عامي 2012 و2015، أسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم".

وتقول لولور إن "تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين أمر مقلق، ليس فقط بسبب التأثير السلبي على حياة هؤلاء وأسرهم، ولكن أيضا بسبب الأثر المروع الذي يخلقه في الفضاء المدني في البلاد". ولا زالت الخبيرة في تواصل مع السلطات البحرينية بشأن هذا الملف.

وأيدت تعليقات السيدة لولور كل من السيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية؛ والسيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بحضور عضوة مجلس اللوردات البريطاني.. حقوقيون يكشفون معاناة المعتقلين السياسيين في البحرين مع تفشي كورونا

ناقوس خطر حول معاناة السجناء السياسيين في البحرين دقته ندوة نظمها المركز الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان برعاية البارونة في مجلس اللوردات البريطاني مارغريت ريتشي التي تحدثت للجزيرة نت.

19/5/2021
المزيد من حريات

عندما يضرِب الأب الفلسطيني الأسير لتحرير ابنته

صورة أرشيفية تجمع جمال الطويل الأسير حاليا وزوجته حاملين صورة ابنتهما الصحفية الأسيرة بشرى في منزلهما بمدينة البيرة (ناشطون)

الرجل الذي صفع ماكرون يستأنف أحكاما إضافية صادرة ضده

محكمة الاستئناف التي طالبت أصلا بسجن الرجل 18 شهرا نافذة تقدمت باستئناف ضد استئناف المحكوم عليه (الفرنسية)

نتيجة الإهمال الطبي.. وفاة معتقل في سجن وادي النطرون المصري

السيد محمد إبراهيم عبدالله من قرية جنيفة بمحافظة السويس (مواقع التواصل الاجتماعي)

ووتش تنتقد عدم إدراج إسرائيل والتحالف باليمن على "قائمة العار"

التقرير الأممي أدرج الحوثيين ضمن منتهكي حقوق الأطفال (الفرنسية)
الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

في ظل التوتر بين أنقرة وأثينا.. مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية مع اليونان

اندلع توتر في الفترة الأخيرة بين أنقرة وأثنيا على خلفية النشاط التركي في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز (رويترز)

بعد بحث وتدقيق رئيس آبل يعلنها.. أندرويد أسوأ وأخطر من آيفون لسبب مخيف اكتشف حديثا

كوك في مؤتمر &#34;فيفا تيك&#34;، وهو أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة والتقنية في أوروبا، أعلن عن وجود برامج ضارة على أندرويد أكثر من آيفون (رويترز)

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)