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دعت لتغيير مسار الحياة.. باشليه: نشهد أسوأ سلسلة انتكاسات لحقوق الإنسان في عصرنا

ميشيل باشليه: نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة (رويترز)
ميشيل باشليه: نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة (رويترز)
21/6/2021

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن العالم يشهد أسوأ "سلسلة انتكاسات لحقوق الإنسان في عصرنا"، مشيرة إلى الوضع في إثيوبيا وروسيا والصين خاصة.

وفي مستهل انعقاد الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، قالت باشليه إنه "من أجل التعافي من سلسلة الانتكاسات لحقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة وتحرّك منسّق".

وأعربت باشليه أيضا عن قلقها حيال تواصل ورود تقارير عن "انتهاكات خطيرة" في إقليم تيغراي الإثيوبي تمارسها كافة أطراف النزاع، بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة للقوات الإريترية.

وقالت باشليه "أشعر بقلق عميق حيال تواصل ورود تقارير عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد المدنيين تمارسها جميع أطراف النزاع"، مشيرة إلى وقوع "إعدامات خارج نطاق القضاء وتوقيف تعسفي واعتقالات وعنف جنسي ضد الأطفال وأيضا البالغين ونزوح قسري".

وعبّرت المفوضة عن "الاستياء" من خطوات الكرملين الرامية إلى تقويض حق التعبير عن الآراء المعارضة والمشاركة في الانتخابات الروسية المقبلة.

وقالت "أشعر بالاستياء من الإجراءات الأخيرة التي تقوّض بدرجة إضافية حق الناس في التعبير عن وجهات نظر معارضة وقدرتهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول" المقبل، داعية موسكو إلى المحافظة على الحقوق السياسية والمدنية والالتزام بالمعايير الدولية.

وأعربت باشليه عن أملها في أن تتمكن أخيرا من زيارة إقليم شينجيانغ الصيني العام الجاري، وأن تُعطى حق "وصول بصورة مجدية" وسط "تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

كما أعربت عن قلقها حيال "التأثير المرعب" لقانون الأمن القومي الذي فرض في هونغ كونغ قبل عام.

المصدر : وكالات

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