وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق أمس السبت في بريطانيا.

وكانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

With deep sadness ALQST mourns the sudden death of its loved and respected Executive Director Alaa Al-Siddiq @alaa_q on Saturday, 19 June 2021.

May she Rest In Power.#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) June 20, 2021

وذكر ناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012، و شاركت في فعاليات عدة فضحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واضطرتها لتخرج منفية خارج بلدها.

وعبّر المغردون في أنحاء العالم العربي عن تعازيهم لوفاة آلاء المفاجئة، مشاركين كتاباتها وكلماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

صوتك لن يطفى

رسالتك لن تنسى#آلاء_الصديق_في_ذمه_الله pic.twitter.com/EQUt2Kp6NU — علي بن إبراهيم (@alibinibrahiim) June 20, 2021

"أنا بحب بلدي، ولما الوضع يتغير هارجع عشان اكون وزيرة الخارجية"

أنا لا أحب أن أوصف ب "لاجئة"، أنا أرى نفسي "ناجية" إنا لله وإنا إليه راجعون

إنا لله وإنا إليه راجعون#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/qcNGJlc0ZG — Hossam Sarhan (@hossamsarhan87) June 20, 2021

My friend and brave Human Rights Defender @alaa_q passed away after spending years defending her father unjustly imprisoned in the UAE. She fought, almost alone, a dictatorship who tried to tarnish her image her whole life. Rest in peace, we’ll miss you forever ❤️ https://t.co/zDfjpVwD7w — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) June 20, 2021