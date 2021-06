وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق أمس السبت في بريطانيا.

وكانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

With deep sadness ALQST mourns the sudden death of its loved and respected Executive Director Alaa Al-Siddiq @alaa_q on Saturday, 19 June 2021. May she Rest In Power. #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله

وذكر ناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012، و شاركت في فعاليات عدة فضحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واضطرتها لتخرج منفية خارج بلدها.

وعبّر المغردون في أنحاء العالم العربي عن تعازيهم لوفاة آلاء المفاجئة، مشاركين كتاباتها وكلماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

My friend and brave Human Rights Defender @alaa_q passed away after spending years defending her father unjustly imprisoned in the UAE. She fought, almost alone, a dictatorship who tried to tarnish her image her whole life.

Rest in peace, we’ll miss you forever ❤️ https://t.co/zDfjpVwD7w

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) June 20, 2021