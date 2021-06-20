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وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

آلاء الصديق توفيت أمس السبت في بريطانيا (مواقع التواصل الإجتماعي)
آلاء الصديق توفيت أمس السبت في بريطانيا (مواقع التواصل الإجتماعي)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202102:42 PM (مكة المكرمة)

توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق أمس السبت في بريطانيا.

وكانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

وذكر ناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012، و شاركت في فعاليات عدة فضحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واضطرتها لتخرج منفية خارج بلدها.

وعبّر المغردون في أنحاء العالم العربي عن تعازيهم لوفاة آلاء المفاجئة، مشاركين كتاباتها وكلماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

 

المصدر : وكالة سند

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