ضمن حملات عشوائية ومنظمة.. الاحتلال يعتقل 3100 فلسطيني في شهر

قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال مايو/أيار الماضي 3100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

جاء ذلك في بيان مشترك لمؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة (جميعها غير حكومية).

وقال البيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3100 فلسطيني بينهم 42 من النساء و471 طفلًا، من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.

وذكرت أن أعلى حالات الاعتقال كانت في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغت نحو ألفي حالة اعتقال، من بينهم 291 طفلًا، وأشارت إلى أن الإفراج عن أغلب المعتقلين كان بشروط، وأن لوائح الاتهام وجهت لأكثر من 170 منهم.

وأضافت أن نحو 1100 حالة اعتقال سجلت في الضفة الغربية من بينهم 180 طفلًا وطفلة، و42 من النساء والفتيات. كذلك اعتُقل في مدينة القدس 677.

ورصدت مؤسسات الأسرى استمرار ملاحقة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي (قبل إلغائها)، حيث اعتقل الاحتلال 6 من مرشحي قائمة "القدس موعدنا" (القريبة من حماس) فضلا عن نائبيْن سابقيْن في المجلس التشريعي.

ووثقت المؤسسات الفلسطينية صدور 200 أمر اعتقال إداري، بينها 116 أمرا جديدا، خلال الشهر الماضي.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، مدة تبلغ 6 أشهر، قابلة للتمديد.