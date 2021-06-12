وقع الرسالة 514 صحفياً، بينهم صحفيون من وسائل إعلام رائدة بالولايات المتحدة مثل واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، لوس أنجلوس تايمز

نشر أكثر من 500 صحفي في وسائل إعلام أميركية رسالة مشتركة طالبوا فيها بأن تعكس الأخبار في البلاد حقائق الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته في فلسطين.

ودعت الرسالة التي تحمل عنوان "رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأميركية مع فلسطين" إلى إنهاء "إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين" في إنتاج الأخبار في البلاد.

وقع الرسالة 514 صحفياً، بينهم صحفيون من وسائل إعلام رائدة في الولايات المتحدة مثل واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، لوس أنجلوس تايمز.

وجاء فيها "العثور على الحقيقة ومحاسبة الأقوياء من المبادئ الأساسية للصحافة. لكن على مدى عقود، تخلت صناعة الأخبار لدينا عن هذه القيم في الأخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين".

وقال الصحفيون "لقد خذلنا قراءنا برواية حجبت الجوانب الأساسية للقصة: الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".

وأشارت الرسالة إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقودًا، وتغيير مسار الصحافة بشكل عاجل.

وأضافت "الأدلة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين كثيرة جداً، ولا ينبغي (التعتيم على) تلك الأخبار بعد الآن".

ولفتت الرسالة إلى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نُشر في 27 أبريل / نيسان الماضي يتألف من 213 صفحة حول جرائم الفصل العنصري والاضطهاد للسلطات الإسرائيلية، موضحة أن التقرير المذكور وثق ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات الفصل العنصري.