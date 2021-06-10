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حريات|فلسطين

حذرت من تداعياته.. أمنستي تدين إغلاق إسرائيل مؤسسة صحية فلسطينية بعد اقتحام مقرها

المنظمة طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن قرار إغلاق المؤسسة ووضع حد للمضايقات بحق العاملين الصحيين (الجزيرة)
المنظمة طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن قرار إغلاق المؤسسة ووضع حد للمضايقات بحق العاملين الصحيين (الجزيرة)
10/6/2021

أدانت منظمة العفو الدولية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي في الضفة الغربية، وقالت إنه ستكون له عواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين.

وقالت المنظمة، في بيان، إن على إسرائيل التزاما واضحا بحماية حقوق الفلسطينيين باعتبارها قوة محتلة وفقا للقانون الدولي.

وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالتراجع فورا عن قرار إغلاق المؤسسة، ووضعِ حد للمضايقات بحق العاملين الصحيين.

واعتبرت العفو الدولية استهداف المؤسسة جزءا من هجوم أوسع تشنه إسرائيل ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وجاء بيان منظمة العفو الدولية تعليقا على اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي المقر الرئيسي لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وإغلاقه لمدة 6 أشهر.

وذكرت مديرة المؤسسة، شذى عودة، في اتصال هاتفي مع الجزيرة، أن جنود الاحتلال فجروا الباب الرئيسي للمؤسسة وحطموا بعض محتوياتها وصادروا حواسيب خاصة بها.

وأضافت أن قرار الاحتلال بالإغلاق يأتي تحت ذرائع أمنية واهية، مؤكدة أن هذا الاقتحام هو الثاني للمؤسسة خلال الشهرين الماضيين.

وقد استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة وقالت إن سلطات الاحتلال لا تأبه بالقوانين الدولية.

المصدر : الجزيرة

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