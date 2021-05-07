محامي الريماوي أبلغ الأخير -خلال زيارته بسجن عوفر مساء أمس الخميس- بقرار السلطات الإسرائيلية تقليص مدة اعتقاله الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف على أن يفرج عنه الشهر القادم

أعلن الصحفي الفلسطيني المعتقل في إسرائيل علاء الريماوي تعليق إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه الشهر القادم.

جاء ذلك وفق ما ذكره خالد زبارقة محامي الريماوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال زبارقة، إنه أبلغ الريماوي -خلال زيارته بسجن عوفر مساء أمس الخميس- بقرار السلطات الإسرائيلية تقليص مدة اعتقاله الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف، على أن يفرج عنه الشهر القادم.

وأضاف "عقدت جلسة سرية بين المحكمة (الإسرائيلية) والمخابرات والنيابة العسكرية وتم إصدار قرار بتقليص مدة الاعتقال الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف".

وتابع زبارقة "أطلعته (الريماوي) على حيثيات القرار، وكان راضيا ومسرورا جدا"، مشيرا إلى أنه سيكون في 5 يونيو/حزيران القادم مع عائلته.

واعتقل الريماوي في 21 أبريل/نيسان الماضي من منزله بمدينة رام الله (وسط) وأعلن على الفور الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه، وفي 25 أبريل/نيسان المنصرم أحالته إسرائيل إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد.

وعبّر الريماوي -في رسالة تلاها شقيقه يحيى الريماوي بعد المؤتمر الصحفي- عن شكره لكل من وقف إلى جانبه، متعهدا بالعودة إلى عمله الصحفي لكشف انتهاكات الاحتلال.

وأضاف "أُعلن عن وقف الإضراب عن الطعام بعد انتزاع هيئة الدفاع القرار الذي جاء ثمرة 16 يوما من الإضراب".

ويدير الريماوي شبكة "جي ميديا" (Jmedia) الإعلامية، وهو معتقل سابق، وقد أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 سنوات، وجزء منها في الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 4 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.