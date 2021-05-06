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حذرت من "خسائر مروعة".. الأمم المتحدة: نقص عالمي خطير للقابلات

الأمم المتحدة تطالب الحكومات بإعطاء الأولوية لمهنة القبالة (غيتي)
الأمم المتحدة تطالب الحكومات بإعطاء الأولوية لمهنة القبالة (غيتي)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202104:54 PM (مكة المكرمة)

قال تقرير للأمم المتحدة إن العالم يواجه حاليا نقصا حادا في عدد القابلات بـ 900 ألف منهن، وطالب الحكومات بجعل هذه المهنة ذات أولوية.

ووفق التقرير -الذي نشر أمس الأربعاء، وأعدته كل من وكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للقابلات، يمكن أن يؤدي هذا النقص لوفاة ملايين النساء والأطفال حديثي الولادة.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان صحافي، حول التقرير الذي يتناول 194 دولة "أزمة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم المشكلة مع تراجع الخدمات الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة، وانقطاع خدمات القبالة وتوظيف القابلات في خدمات صحيّة أخرى".

وتابعت أن النقص في عدد القابلات "يؤدي إلى خسائر عالمية مروعة في شكل وفيات يمكن تفاديها" وقدّرت أنه يمكن إنقاذ حوالي 4.3 ملايين نفس بشرية كل عام إذا تم توفير الأعداد الكافية من القابلات.

ويحثّ التقرير الحكومات على "إعطاء الأولوية لتمويل القابلات ودعمهن، واتخاذ خطوات ملموسة لإشراك القابلات في وضع السياسات الصحية".

المصدر : الفرنسية

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