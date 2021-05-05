مرصد حقوقي: 700 يمني بالهند مهددون بالاحتجاز والترحيل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 700 يمني مهددون بالاحتجاز والترحيل من الهند، ودعا السلطات الهندية إلى مراعاة ظروفهم الاستثنائية المتمثلة في عدم قدرتهم على العودة إلى بلدهم، ومعاملتهم معاملة خاصة.

وأعرب المرصد (غير حكومي مقره جنيف) عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون المقيمون في الهند في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا.

وأفاد بأن أكثر من 700 يمني ما بين طالب ومريض وهارب من الحرب يعانون من عدم استقرار أوضاعهم في الهند، بعد أن رفضت السلطات هناك منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وتعمل على ترحيلهم تعسفا إلى اليمن بالقوة والإكراه.

وأوضح أن هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي 4 سنوات، ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد ونيودلهي وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب وخوفا من تعرض حياتهم للخطر إذا ما رُحّلوا.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من سكانه -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.