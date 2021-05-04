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حريات|عراق

مركز حقوقي يسجل 49 انتهاكا ضد إعلاميين بكردستان العراق

صحفيون يختبئون قرب أربيل أثناء اشتباكات سابقة عام 2017 بين قوات البشمركة والقوات العراقية (الفرنسية)
صحفيون يختبئون قرب أربيل أثناء اشتباكات سابقة عام 2017 بين قوات البشمركة والقوات العراقية (الفرنسية)
4/5/2021

كشف مركز حقوقي في إقليم كردستان شمالي العراق عن تسجيل 49 انتهاكا ضد 36 صحفيا ومؤسسة إعلامية، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مدير مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين دياري محمد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال محمد إن الانتهاكات التي واجهت الصحفيين خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام بلغت 49 انتهاكا ضد 36 صحفيا ومؤسسة إعلامية في إقليم كردستان.

وأوضح أن الانتهاكات شملت حالات تهديد واعتقال، دون الكشف عن هويات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تعرضت لتلك الانتهاكات.

والعام الماضي، اعتقلت سلطات الإقليم 7 صحفيين بسبب تنظيم مظاهرات غير مرخصة، وتم الحكم على 5 منهم في فبراير/شباط الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم، في حين قررت المحكمة الإفراج عن صحفي واحد لعدم كفاية الأدلة.

وأدين المتهمون الخمسة بالوقوف وراء احتجاجات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية نهاية العام الماضي إثر تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللها اقتحام مقار حزبية وإضرام النيران فيها.

المصدر : وكالة الأناضول

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