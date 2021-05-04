مركز حقوقي يسجل 49 انتهاكا ضد إعلاميين بكردستان العراق

كشف مركز حقوقي في إقليم كردستان شمالي العراق عن تسجيل 49 انتهاكا ضد 36 صحفيا ومؤسسة إعلامية، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مدير مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين دياري محمد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال محمد إن الانتهاكات التي واجهت الصحفيين خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام بلغت 49 انتهاكا ضد 36 صحفيا ومؤسسة إعلامية في إقليم كردستان.

وأوضح أن الانتهاكات شملت حالات تهديد واعتقال، دون الكشف عن هويات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تعرضت لتلك الانتهاكات.

والعام الماضي، اعتقلت سلطات الإقليم 7 صحفيين بسبب تنظيم مظاهرات غير مرخصة، وتم الحكم على 5 منهم في فبراير/شباط الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم، في حين قررت المحكمة الإفراج عن صحفي واحد لعدم كفاية الأدلة.

وأدين المتهمون الخمسة بالوقوف وراء احتجاجات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية نهاية العام الماضي إثر تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللها اقتحام مقار حزبية وإضرام النيران فيها.